Louis Vuitton gaat prijzen verhogen om gestegen productiekosten

Het Franse luxemerk Louis Vuitton gaat de prijzen van zijn dure lederen handtassen en andere modeproducten verhogen vanwege de gestegen kosten voor productie, materialen en transport. Dat zei een woordvoerder van het merk in China tegen persbureau Reuters. China is een zeer belangrijke markt voor Louis Vuitton, dat eigendom is van het Franse luxebedrijf LVMH.