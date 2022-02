Weer klacht tegen groene reclamecampagne Shell gegrond verklaard

De Reclame Code Commissie (RCC) laat weinig heel van een reclamecampagne van Shell waarin duurzaamheid vooropstaat. De bewering van Shell dat het verandert in ‘één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland’ is misleidend, oordeelt de RCC. Vorige week tikte de commissie het olie- en gasbedrijf ook al over twee ‘groene’ claims op de vingers.

Shell geeft hiermee een ‘onjuist beeld’ van de bijdrage die het daadwerkelijk levert aan de energietransitie, de overstap op duurzame energiebronnen. Het bedrijf heeft wel aannemelijk gemaakt ‘dat zij investeert in diverse projecten die bijdragen aan de energietransitie’, schrijft de commissie. Tegelijkertijd houdt Shell grootschalige investeringen in fossiele brandstoffen in stand. Die bouwt het ‘slechts zeer langzaam af’. Om die reden vindt de RCC dat Shell een ‘te rooskleurig beeld van de werkelijkheid’ geeft.

In twee andere uitspraken gaf de commissie donderdag nog burgers gelijk die klachten hadden ingediend over een advertentie waarin Shell stelde dat het met groene waterstof ‘miljoenen kilometers schoner maakt’. Ook voor die claim ontbrak het aan onderbouwing.

De organisatie Reclame Fossielvrij is blij met de uitspraak. ‘Dit is ongekend. Eén reclamecampagne van Shell is op maar liefst drie punten misleidend bevonden.’ Volgens de organisatie is het tijd voor wetgeving om dit soort reclames te verbieden, net zoals eerder gebeurd is met tabak. ‘We kunnen het ons niet veroorloven dat de fossiele industrie met reclames twijfel zaait over z’n rol in het verergeren van de klimaatcrisis’, stelt Reclame Fossielvrij.