Duitsland heeft piek van omikrongolf achter de rug, zegt minister

Lauterbach kwam met de optimistische boodschap in aanloop naar topoverleg op woensdag. Dan bespreken bondskanselier Olaf Scholz en leiders van deelstaten voorstellen om de strengste coronamaatregelen de komende weken op te heffen.

De minister beklemtoonde dat in zijn ogen een verstandig coronabeleid is gevoerd. ‘Daarmee hebben we het aantal sterfgevallen aanzienlijk kunnen terugbrengen’, zei hij tegen de krant. ‘We hebben deze omikrongolf in vergelijking met andere landen goed doorstaan.’

Duitsland maakte dinsdag melding van bijna 160.000 nieuwe coronagevallen. De sociaaldemocraat Lauterbach, zelf een epidemioloog, had eerder nog voorspeld dat het aantal dagelijkse besmettingen zou kunnen stijgen tot 400.000. Dat niveau is vooralsnog niet bereikt.