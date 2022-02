Hoofdverdachte moordproces: proberen mij grote rol aan te smeren

De kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Eris probeert hoofdverdachte Delano R. ‘achteraf een grote en kwaadaardige rol aan te smeren’. Dat zei de advocaat van R. Pieter Hoogendam dinsdag in zijn pleidooi in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. R., verdacht van onder meer vijf liquidaties en diverse pogingen daartoe, ontkent iedere betrokkenheid. Hij was naar eigen zeggen enkel bezig met onderzoek voor een documentaire over criminaliteit.