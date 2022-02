Recordverkopen voor Franse wijn- en likeurexporteurs

De Franse export van wijn en gedistilleerde dranken is vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Dat kwam mede door het opheffen van de Amerikaanse invoerrechten op onder andere Franse wijn in combinatie met het wereldwijde herstel uit de crisis, meldde de Franse brancheorganisatie FEVS.

Wijnen en gedistilleerde dranken, na de lucht- en ruimtevaart het belangrijkste exportproduct van Frankrijk, waren vorig jaar goed voor 15,5 miljard euro aan exportwaarde. Dat is 28 procent meer dan in het coronajaar 2020. Afgezet tegen 2019, het laatste jaar voor de crisis, gaat het om een plus van 11 procent.

De Verenigde Staten stelden in oktober 2019 invoertarieven in voor Franse wijn. De maatregel was weer onderdeel van een reactie van Washington op illegale vliegtuigsubsidies die de Europese Unie aan Airbus zou hebben gegeven. Daar was het Amerikaanse Boeing dan weer de dupe van.

Sancties

Door de ingestelde sancties kelderde de Franse uitvoer van alcohol. Die toonden weer herstel nadat de heffingen in maart vorig jaar werden geschrapt. Daarbij groeide de afzet in waarde drie keer harder dan de afzet in volume. Alleen al naar de VS werd 34 procent meer wijn verscheept. Ten opzichte van 2019 ging het om een exportgroei van 10 procent.

De FEVS waarschuwde dat de Franse wijnexport dit jaar en volgend jaar kan worden geraakt door een lagere productie. De voorjaarsvorst zorgde voor grote problemen op de wijngaarden.

De totale wijnproductie daalde vorig jaar met 23 procent. In de Beaujolais-regio werd bijvoorbeeld maar 50 procent geoogst van het gemiddelde volume. In de regio Bordeaux viel de oogst een kwart lager uit.