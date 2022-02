EU-parlement schrapt onschendbaarheid oud-kopstuk Duitse AfD

De 60-jarige econoom was vanaf juli 2015 een van de voorzitters van de AfD, maar verliet de partij eind januari van dit jaar omdat die volgens hem te veel naar extreemrechts afdrijft. Sinds eind 2017 was hij lid van het EU-parlement en topkandidaat voor zijn partij bij de Europese verkiezingen van 2019. Volgens eigen zeggen probeerde hij de AfD naar het midden te bewegen.

Meuthen moet zich verantwoorden voor de zogenoemde AfD-donatieaffaire tijdens verkiezingscampagnes. Hij erkent dat hij in 2016 voor 90.000 euro steun kreeg van een Zwitsers reclamebureau, hoewel partijdonaties van meer dan 1000 euro uit niet-EU-landen in Duitsland verboden zijn. Maar volgens de politicus was het allemaal legaal. Het ging niet om een donatie, maar om diensten zoals het maken van flyers en posters, aldus Meuthen tegen Duitse media. En ook met de financiering daarvan zou niets mis zijn geweest.