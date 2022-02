CBG: MS-middel Mavenclad kan ernstige leverschade veroorzaken

Het CBG baseert zich op nieuwe informatie over bijwerkingen van fabrikant Merck. Mavenclad wordt voorgeschreven voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van multipele sclerose, zogeheten zeer actieve relapsing multipele sclerose. Deze vorm komt vaak voor bij MS-patiënten. Mavenclad wordt gebruikt om het ziekteproces af te remmen.

‘Uit een recente beoordeling van beschikbare veiligheidsgegevens is een verhoogd risico op leverschade na behandeling met Mavenclad gebleken’, schrijft Merck. De fabrikant heeft zijn productinformatie aangepast. Leverschade is als bijwerking opgenomen met de frequentie ‘soms’. Ook zijn er adviezen opgenomen om de lever te controleren door zorgverleners en als het nodig is de behandeling stop te zetten. Ook zijn er voorzorgsmaatregelen opgenomen op het bied van leverschade.