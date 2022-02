Beurzen veren op door hoop de-escalatie situatie Oekraïne

De Europese beurzen veerden dinsdag weer wat op na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers hielden opnieuw de ontwikkelingen rond Oekraïne scherp in de gaten. Berichten dat Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen zijn teruggekeerd naar de legerbases, zorgden voor enige opluchting en wakkerden de hoop op een diplomatieke oplossing van het conflict aan.

De dreiging van een Russische invasie in Oekraïne, die volgens de Amerikanen deze week zou kunnen plaatsvinden, zorgde maandag voor flinke onrust op de aandelenmarkten. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is momenteel in Moskou om de spanningen rond Oekraïne te bespreken met president Vladimir Poetin.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 752,84 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 1046,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,4 procent bij.

Randstad

Randstad was koploper in de AEX met een winst van bijna 5 procent. De uitzender profiteerde vorig jaar volop van het herstel uit de coronacrisis en boekte een recordomzet. Topman Jacques van den Broek, die volgende maand vertrekt bij het bedrijf, zei verder dat aandeelhouders een extra beloning krijgen in de vorm van een speciaal dividend. Olie- en gasconcern Shell stond onderaan met een min van 1,1 procent na een daling van de olieprijzen.

DSM klom 0,9 procent. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde afgelopen kwartaal de prijzen van veel van zijn producten om de hogere prijzen van grondstoffen en energie door te berekenen aan zijn klanten. Gekoppeld aan een sterke vraag leidde dat tot hogere omzetten en meer winst.

NN Group won 0,3 procent. De verzekeraar koopt ABN AMRO (plus 1,4 procent) uit bij de levensverzekeringentak van het gezamenlijke verzekeringsbedrijf ABN AMRO Verzekeringen. In de MidKap werd kunstmestproducent OCI bijna 6 procent hoger gezet na goed ontvangen resultaten. BAM verloor 1,2 procent. De bouwer verkoopt het onderdeel BAM Contractors aan zijn Belgische branchegenoot Stadsbader Group.

Glencore

In Londen steeg Glencore 2 procent na recordresultaten van de mijnbouwer. Ook gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen. Concurrent BHP, die ook met cijfers kwam, zakte 1,8 procent.

De euro was 1,1346 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen terug na de recente opmars tot de hoogste niveaus sinds 2014. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3 procent tot 92,62 dollar. Brentolie kostte 2,7 procent minder op 93,88 dollar per vat.