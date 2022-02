Parlement vraagt Poetin om erkenning republieken in Oost-Oekraïne

Het Russische parlement vraagt president Vladimir Poetin twee regio’s in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke republieken. Een resolutie hierover is goedgekeurd in het Lagerhuis. Het Kremlin zei eerder op de dag toegewijd te blijven aan het vredesproces dat met de Minsk-akkoorden in gang werd gezet.

Een erkenning van de republieken kan problematisch zijn voor het vredesproces in Oost-Oekraïne. De zogeheten Normandië-groep bestaande uit Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland voerde vorige week nog overleg over de naleving van de Minsk-akkoorden, die ervoor hebben gezorgd dat er flink minder wordt gevochten. Dat gesprek leverde geen resultaat op. In maart wordt verder gepraat over het langlopende conflict.

Over de erkenning van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk waren twee resoluties ingediend, in de andere stond dat het plan eerst voor overleg naar diverse overheidsinstanties zou gaan. In de desbetreffende gebieden, ook wel bekend als de Donbass, zitten pro-Russische separatisten die sinds 2014 een oorlog voeren tegen het regeringsleger.

Het plan om de regio’s als zelfstandige staten te beschouwen werd halverwege januari in het Russische parlement gepresenteerd door elf parlementariërs, onder wie de leider van de Communistische Partij. Zij zeiden dat deze stap nodig is om de inwoners te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Rusland steunt de separatistische regio’s zowel militair als financieel.