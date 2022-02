Rusland noemt berichten over inval Oekraïne informatieterrorisme

De berichten dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen komen neer op ‘informatieterrorisme’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov terwijl delen van het Russische leger zich terugtrekken na afronding van oefeningen bij de grens met Oekraïne. Moskou blijft in dialoog met het Westen, aldus de bewindsman.

De Amerikaanse regering heeft woensdag als mogelijke dag genoemd voor een Russisch offensief. Het Kremlin heeft altijd ontkend daar plannen voor te hebben. President Vladimir Poetin zei volgens zijn kantoor grappend op welk tijdstip de oorlog dan wel zou moeten beginnen. Het zou beter zijn om te praten over elkaars zorgen, aldus Poetin.

Lavrov deed zijn uitspraken na overleg met zijn ambtgenoot Zbigniew Rau van Polen, momenteel voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Die organisatie heeft waarnemers in Oekraïne om het conflict tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten in het oosten van het land te monitoren. De Minsk-akkoorden die onder meer een staakt-het-vuren behelzen worden door beide partijen geschonden.

Lavrov denkt dat de Russische eisen om veiligheidsgaranties van het Westen ook binnen de OVSE kunnen worden besproken, maar dat heeft volgens hem geen zin als gesprekken met de Amerikanen en de NAVO geen vooruitgang opleveren. Zijn Poolse collega denk dat de OVSE als een ‘informeel platform’ voor discussie kan fungeren, met als doel om uit de volgens hem diepe crisis te komen.