Platenlabels blijven zwijgen over geweldsincident Lil Kleine

De platenlabels die samenwerken met Lil Kleine blijven zwijgen over de mishandeling waar hun ster bij betrokken zou zijn. Zowel Topnotch, het platenlabel dat zijn nieuwste album uitbracht, als Sony Music, waarmee Lil Kleine vanaf nu in zee zou gaan, geeft ondanks herhaalde verzoeken geen enkele reactie. Ook het digitale platform Ownit in Amsterdam, dat zich heeft gecommitteerd aan de rapper, reageert niet.