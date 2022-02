Europese uitstoot hoger, net onder niveau van voor coronacrisis

De Europese uitstoot van broeikasgassen is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen met 6 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de totale uitstoot bijna terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Op de lange termijn neemt de totale uitstoot wel af, stelt het Europese statistiekbureau Eurostat.

De geschatte totale uitstoot in het derde kwartaal komt neer op 881 miljoen ton CO2. In 2019, voordat de coronapandemie uitbrak, lag de uitstoot in het derde kwartaal op 891 miljoen ton.

De stijging in de uitstoot van broeikasgassen werd voornamelijk veroorzaakt door het economische herstel in het derde kwartaal. In hetzelfde kwartaal van 2020 was de economische activiteit door de coronacrisis juist een stuk lager. De industrie en elektriciteitsvoorziening veroorzaakten de meeste uitstoot, respectievelijk 23 procent en 21 procent. Zowel huishoudens als de landbouw stootten 14 procent van de broeikasgassen uit.

In de meeste landen steeg de uitstoot door het herstel van de coronacrisis. Alleen in Nederland, Slovenië en Luxemburg daalde de uitstoot in het derde kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2020.