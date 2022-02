Arbeidsmarkt eurozone herstelt verder tot boven pre-coronaniveau

De arbeidsmarkt in de eurozone heeft zich in het slotkwartaal van vorig jaar verder hersteld, zelfs toen de oplopende besmettingscijfers en nieuwe lockdownmaatregelen drukten op de economische groei. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat trok de hoeveelheid banen opnieuw verder aan. Berekeningen van persbureau Bloomberg wijzen uit dat er met 161,8 miljoen mensen met een betaalde baan inmiddels meer werkgelegenheid is in de regio dan voor het uitbreken van de coronacrisis.

Zowel in het eurogebied als in de Europese Unie als geheel was sprake van 0,5 procent meer banen dan een kwartaal eerder. Vergeleken met dezelfde periode in 2020 ging het om een plus van 2,1 procent. Op jaarbasis betreft het voor beide de intussen derde toename op rij.

Wat meehielp was dat de omikrongolf van het coronavirus en de nieuwe restricties voor bijvoorbeeld horeca en winkels weliswaar voor minder economische groei zorgden, maar niet tot algehele krimp hebben geleid. Zoals eerder gemeld steeg het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone met 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, bevestigt Eurostat in een nieuwe raming. In de EU als geheel ging het om een plus van 0,4 procent.

Achteruitgang

Van de landen waar tot nu toe losse gegevens van binnen zijn, was afgelopen kwartaal alleen in Duitsland, Oostenrijk, Letland en Roemenië sprake van economische achteruitgang. In andere lidstaten, waaronder ook Nederland, nam de omvang van de economie verder toe.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op dinsdag dat Nederland 0,9 procent groei kende vergeleken met het derde kwartaal. Dat was vooral te danken aan de flink op stoom zijnde industrie en de uitgaven van de overheid. Ook de zakelijke dienstverlening en de zorg droegen bij aan de groei. Door de sluiting van de horeca en niet-essentiële winkels in december gaven Nederlandse huishoudens wel iets minder uit dan een kwartaal eerder.