Rusland meldt vertrek aantal troepen bij grens Oekraïne

Een aantal Russische troepen bij de grens met Oekraïne keert vanwege de afronding van oefeningen terug naar zijn permanente legerbases, meldt het Russische persbureau Interfax op basis van het ministerie van Defensie. De aankondiging komt op een moment waarop andere landen zich veel zorgen maken over de dreiging van een Russische inval in Oekraïne.

Om hoeveel militairen het gaat, is niet direct duidelijk. Het ministerie heeft tegen Interfax gezegd dat de grootschalige oefeningen in het land blijven doorgaan. Een aantal eenheden in zuidelijke en westelijke districten is volgens een woordvoerder al klaar en keert daarom terug.

Volgens de Verenigde Staten heeft Rusland zo’n 130.000 militairen verzameld bij de grens met buurland Oekraïne. De Amerikanen denken dat mogelijk deze week een aanval zal plaatsvinden. Het Kremlin heeft meermaals ontkend dat daar plannen voor zijn en ziet de verplaatsing van troepen in eigen land als een interne aangelegenheid.

Meerdere landen voeren gesprekken om de situatie rond Oekraïne te de-escaleren, ook met de leiders van Oekraïne en Rusland. Moskou is door diverse landen opgeroepen de spanningen te verminderen. Het vertrek van Russische militairen bij Oekraïne draagt daar mogelijk aan bij.