Nederlandse export fors hoger op jaarbasis

Gemeten in volume en gecorrigeerd voor de hoeveelheid werkdagen in de maand, kwam de export in december 8,1 procent hoger uit dan in dezelfde maand in 2020. Ten opzichte van december 2019 lag de export 7,5 procent hoger. Ook de invoer van goederen zat in de laatste maand van vorig jaar in de lift. Op jaarbasis ging het om een plus van 6,6 procent. In vergelijking met december 2019 was de toename 5,7 procent.

Tegelijkertijd zijn de omstandigheden voor de export nu iets minder dan in december vorig jaar. Volgens het CBS worden de condities van de export in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederland.

Zo kampte Duitsland, als belangrijkste handelspartner van Nederland met een krimp in de productie. Daarnaast pakken wisselkoersen op dit moment minder gunstig uit. De export van goederen maakt ongeveer driekwart uit van de totale export.