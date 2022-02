Boeing zet sterker in op ombouw vliegtuigen tot vrachttoestellen

Boeing zet sterker in op het ombouwen van passagierstoestellen tot vrachtvliegtuigen. Volgens Ted Colbert, hoofd van de servicetak van het Amerikaanse concern, is de capaciteit op dit vlak sinds het begin van de pandemie bijna verdubbeld. En Boeing zou nog steeds naar mogelijkheden kijken om deze capaciteit verder uit te breiden, bijvoorbeeld in Azië.

Aanvankelijk had de vliegtuigfabrikant twaalf productielijnen om passagiersvliegtuigen om te bouwen. Dat zijn er nu al 22 heeft Colbert gezegd op de Singapore Airshow. Zeventien lijnen zijn voor Boeing 737’s en vijf voor 767’s, zei hij.

Reden voor deze ontwikkeling is de toegenomen vraag bij luchtvaartmaatschappijen naar cargotoestellen. Door de pandemie zijn er namelijk veel minder passagiersvluchten. Dat betekent ook dat er minder vracht mee kan in het ruim van die toestellen. Om dat te compenseren zijn extra vrachtvluchten nodig.

Daarbij kan het lucratief zijn voor maatschappijen om vliegtuigen, die anders maar geparkeerd staan, in te zetten voor vrachtvervoer. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA zei vorige maand dat de wereldwijde vrachtcapaciteit nog steeds beperkt is, wat de prijzen in de cargobranche opdrijft. In december lagen de tarieven volgens IATA bijna 150 procent boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak.