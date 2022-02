Nederlands verhuurplatform HousingAnywhere groeit flink in Europa

Studapart geldt als een grote speler in de huisvesting van studenten in Frankrijk. Bij de onderneming werken 45 mensen en die gaan over naar de nieuwe eigenaar. HousingAnywhere had al 185 medewerkers en wil graag doorgroeien naar 300 werknemers.

De deal, die gebeurt via het verwerven van een meerderheidsbelang, is al de vijfde overname in twee jaar voor de Nederlanders. Eerder werd onder meer het Nederlandse Kamernet ingelijfd, evenals branchegenoten in Duitsland, Italië en IJsland. Van de nieuwe overname zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

HousingAnywhere verwacht dit jaar in totaal 100.000 huurders te koppelen aan beschikbare huurwoningen. Dat zou 500 miljoen euro aan huurtransacties en 25 miljoen euro aan omzet moeten opleveren. Daarbij rekent het bedrijf voor zijn websites op 30 miljoen unieke bezoekers. Die zouden moeten kunnen kiezen uit circa 200.000 huurwoningen.