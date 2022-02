Nikkei omlaag na tegenvallende groei Japanse economie

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag in de min geëindigd, nadat de groei van de Japanse economie in het slotkwartaal van vorig jaar tegen bleek te zijn gevallen. De economie groeide met 1,3 procent, aangejaagd door consumentenbestedingen, maar economen hadden in doorsnee op een toename met 1,5 procent gerekend.

Wel is de voorspelling dat de groei van de economie in het lopende kwartaal weer inzakt. De omikronvariant van het coronavirus gaat momenteel rond in Japan en zorgt voor besmettingsrecords. Maatregelen om de besmettingen tegen te gaan blijven zeker tot begin maart van kracht. De Nikkei sloot 0,8 procent lager op 26.865,19 punten.

In China ging de aandacht juist uit naar de centrale bank. Die pompte voor de tweede maand op rij meer geld in de economie om die draaiende te houden, maar hield de rente gelijk na een kleine verlaging vorige maand. De beurs in Shanghai stond tussentijds 0,1 procent hoger, na een eerder fors verlies.

Vastgoedsector

Verder ging de aandacht in China opnieuw uit naar de vastgoedsector, met berichten over hogere leningen van banken aan de sector en nieuwe problemen. Zo zou Cedar Holdings een lening ondanks eerdere beloftes niet hebben voldaan. Andere vastgoedfondsen als Evergrande en Kaisa daalden tot haast 3 procent in Hongkong. De beursgraadmeter daar zakte 1,3 procent.

In Sydney was mijnbouwbedrijf BHP de blikvanger met een recordwinst in de eerste helft van zijn boekjaar, onder meer door hoge prijzen die het kreeg voor metalen als ijzer en koper, maar ook voor kolen. Desondanks daalde het aandeel 0,3 procent. De All Ordinaries ging 0,5 procent omlaag. De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent.