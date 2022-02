VS bieden Oekraïne garantiestellingen ter waarde van 1 miljard

‘Dit aanbod zal Oekraïne’s mogelijkheden voor economische stabiliteit, groei en voorspoed versterken voor z’n inwoners, in het licht van het ontwrichtende gedrag van Rusland.’

Tussen 2014 en 2016 gaven de VS al drie keer garantiestellingen van ieder 1 miljard dollar af aan Oekraïne. ‘Deze garanties waren in de vorige periode dat Rusland agressief optrad cruciaal voor Oekraïne om succesvol de economie te stabiliseren,’ zegt Blinken. In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim en sinds dat jaar steunt Rusland separatisten in het oosten van Oekraïne.