Minister Kuipers maakt bekend of coronaversoepelingen doorgaan

Het kabinet beslist dinsdag of de vorige week in het vooruitzicht gestelde versoepelingen van de coronaregels komend weekeinde door kunnen gaan. Zorgminister Ernst Kuipers maakt dat ‘s avonds bekend in een persconferentie. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is premier Mark Rutte daar niet bij. Hij heeft een debat in de Eerste Kamer.

Het kabinet maakte vorige week al bekend welke maatregelen het wil versoepelen. In theater- en concertzalen en stadions wil het de verplichte 1,5 meter afstand schrappen, waardoor veel meer mensen naar binnen kunnen bij een voorstelling of wedstrijd. Ook wil het de openingstijden voor de horeca verruimen tot uiterlijk 01.00 uur en het thuiswerkadvies schrappen.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft zich al over de voorgestelde versoepelingen gebogen en heeft volgens ingewijden geen bezwaar. Maar de precieze inhoud van het advies is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk hoe de deskundigen staan tegenover verdere versoepelingen die het kabinet de komende weken in petto heeft. Begin maart wil het de meeste beperkingen laten varen.

Kuipers zei eerder ook dat hij het OMT heeft gevraagd of de periode van isolatie na een coronabesmetting kan worden ingekort, omdat mensen van de omikronvariant gemiddeld minder lang ziek zijn. Nu moet iemand na een positieve test minstens een week in afzondering. Door het hoge aantal besmettingen leidt dit tot veel uitval van personeel in cruciale sectoren als zorg, onderwijs en openbaar vervoer.