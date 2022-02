Nederlandse economie waarschijnlijk licht gekrompen door omikron

De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar onder druk van de omikrongolf en de nieuwe lockdown licht gekrompen. Althans dat is in doorsnee de verwachting van economen gepolst door persbureau Bloomberg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met een eerste raming over hoe de Nederlandse economie de voorbije periode precies heeft gepresteerd.

De kenners gaan uit van een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Nederland kwam in november en met name in december weer met strenge coronamaatregelen. Daardoor moesten de horeca en niet-essentiële winkels opnieuw sluiten. Dit zal waarschijnlijk op de consumentenbestedingen hebben gedrukt. Door de hoge inflatie van de laatste tijd vinden veel mensen het sowieso al geen goed moment om grote uitgaven te doen.

Met het cijfer uit de prognose van analisten zou Nederland onder meer grote buur Duitsland en Oostenrijk volgen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje was in die landen afgelopen kwartaal eveneens sprake van economische achteruitgang, bleek eerder. Dat kwam niet alleen door nieuwe coronamaatregelen, maar ook door de tekorten aan bijvoorbeeld computerchips en grondstoffen. Vooral de Duitse auto-industrie had hier veel last van.

Volgens de laatste cijfers kende Nederland in het derde kwartaal van vorig jaar nog 2,1 procent groei. Toen was de economie voor het eerst sinds de virusuitbraak weer groter dan voor pandemie. Dat was vooral te danken aan huishoudens die meer waren gaan uitgeven. Er werd bijvoorbeeld weer meer aan kleding besteed. Verder gaf de overheid meer uit, onder andere aan coronatesten en het vaccineren door de GGD.