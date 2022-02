Impact krappe arbeidsmarkt zichtbaar in resultaten Randstad

Uit de financiële resultaten van uitzender Randstad over 2021 zal dinsdag onder meer duidelijk worden wat de impact van de krapte op de arbeidsmarkt is geweest op de prestaties. In het derde kwartaal van vorig jaar profiteerde Randstad nog van het feit dat er veel mankracht nodig was in het licht van het economisch herstel.

De keerzijde is dat de arbeidsmarktkrapte de brede economische groei kan raken. Daarbij merkt Randstad dat het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen. Jacques van den Broek zal voor de laatste keer als topman een toelichting geven op de resultaten. Hij doet in maart een stap terug.

Randstad zal in navolging van de cijfers tevens een bredere kijk geven op de stand van de arbeidsmarkt in Nederland. Dan gaat het onder andere over de vacaturecijfers in de eerste weken van dit jaar.