Olieproductie schaliegebied Permian Basin in VS naar nieuw record

De olieproductie in het grote Amerikaanse schalieveld Permian Basin is vorige maand naar een nieuw record gestegen, gedreven door de hoge olieprijzen. Daardoor voeren bedrijven de productie op.

De Permian Basin ligt grotendeels in het westen van de staat Texas. Met schaliewinning wordt olie en gas uit gesteentes gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten. De gemiddelde productie steeg in januari naar meer dan 5 miljoen vaten per dag (van 159 liter). Daarmee werd voor het eerst de grens van 5 miljoen vaten doorbroken, aldus het energiebureau EIA. Eerder tijdens de coronapandemie werden juist veel boorplatforms in het gebied stilgelegd omdat de olieprijzen waren ingestort, maar nu is de productie dus meer dan hersteld.

Het EIA rekent op een verdere stijging van de productie in de Permian Basin om zo te profiteren van de stijgende olieprijzen, die op de hoogste niveaus in ruim zeven jaar liggen. Ook in andere grote schalievelden in de Verenigde Staten neemt de olieproductie steeds meer toe.

In september vorig jaar verkocht Shell nog zijn bezittingen in de Permian Basin aan branchegenoot ConocoPhillips voor 9,5 miljard dollar.