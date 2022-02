Microsoft heropent eind deze maand hoofdkantoor voor personeel

Het Amerikaanse softwareconcern Microsoft heropent eind deze maand zijn hoofdkantoor in Redmond in de staat Washington voor terugkeer van personeel, nu het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten aan het afnemen is. Ook de kantoren in Californië gaan op 28 februari weer open.

Microsoft zou meer dan 47.000 werknemers hebben op het hoofdkantoor in Redmond. Het bedrijf stelde in september de terugkeer naar kantoor voor onbepaalde tijd uit vanwege de sterk stijgende coronabesmettingen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Amerikaanse kantoren van Microsoft op 4 oktober weer volledig geopend zouden worden. In totaal heeft Microsoft meer dan 103.000 werknemers in de VS.

Werknemers krijgen dan nog wel dertig dagen de tijd om te wennen aan de terugkeer naar kantoor en hun werkroutines aan te passen, aldus Microsoft. Ook kunnen zij nog de helft van de week thuiswerken als ze dat willen. In overleg met managers kan zelfs meer thuisgewerkt worden, stelt Microsoft. Veel Amerikaanse bedrijven zijn flexibeler geworden met werklocaties om zo beter personeel te kunnen behouden en ook nieuwe werknemers aan te trekken.