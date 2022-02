Burgemeesters niet gelukkig met sluitingstijd naar 01.00 uur

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad noemen het onhandig als het kabinet de sluitingstijd in de horeca zou versoepelen naar 01.00 uur. Het Outbreak Management Team gaf daar maandag goedkeuring aan. Dinsdag maakt het kabinet verdere versoepelingen bekend. Maandagavond vergaderen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s over de plannen.

Een sluitingstijd net na middernacht zorgt ervoor dat mensen massaal om die tijd naar buiten stromen en zij op straat gaan samenklonteren, verwacht Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. Bovenal willen burgemeesters dat zaken langer mogen openblijven. ‘Vooral voor de clubs en de nachtcafés zou dat mooi zijn. Al vind ik 01.00 uur met carnaval best lang. Mogelijk gaan dan in Den Bosch de kroegen eerder dicht, maar daarover gaan we lokaal met de horeca in overleg’, stelt Jack Mikkers van Den Bosch.

De burgemeesters willen wel graag weten waarom voor dit tijdstip is gekozen. ‘Ik kan mij voorstellen dat de sluitingstijd nu nog nodig is. Dit is een tussenfase. Hoe sneller we weer naar normaal gaan, hoe beter’, zegt Sybrand Buma van Leeuwarden.

De burgemeesters zien er unaniem naar uit dat het kabinet weer meer toestaat. ‘Ik kan bijna niet blijer zijn. Er zit enorm veel spanning in de samenleving’, verklaart Jan van Zanen van Den Haag. ‘Ik hoop dat in maart alles is genormaliseerd en dat dit het einde is van een donkere periode’, wenst burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.