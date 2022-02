OM eist celstraf tegen 18-jarige in afpersingszaak fruitbedrijf

Het Openbaar Ministerie heeft maandag vier jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen een 18-jarige verdachte voor zijn rol in de criminele terreurcampagne tegen fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel.

Als het aan de officier van justitie ligt moet de verdachte uit Hilversum, die 17 jaar was toen hij de delicten zou hebben gepleegd, volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht. De feiten zijn namelijk ernstig, vindt het OM, dat bij de strafeis wel rekening zegt te houden met ‘de jeugdige leeftijd van verdachte en zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid’.

De Hilversummer heeft volgens justitie in november 2020 mortierbommen gegooid naar woningen van ex-medewerkers van het fruitbedrijf in Kerkdriel en Hedel en zou een soortgelijke aanslag bij een woning in Hilversum hebben voorbereid. Dat zou hij samen hebben gedaan met twee medeverdachten van 20 en 21 jaar, die dinsdag terechtstaan. Bij de aanslagen brandde een woonboerderij in Hedel volledig af.

Cocaïne

Het fruitbedrijf wordt sinds 2019 afgeperst en bedreigd. Aanleiding zou de vondst van een partij cocaïne bij het bedrijf zijn geweest, in een van de fruittransporten, waarvan melding werd gemaakt bij de politie. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 37-jarige man ervan dat hij de directie van het bedrijf vervolgens heeft afgeperst en daarbij dreigde met aanslagen op medewerkers en familieleden van de directie.

Inmiddels zijn in het kader van de gebeurtenissen 26 personen aangehouden. De meest recente arrestaties vonden woensdag plaats. De politie pakte vier mannen uit Rotterdam op, op verdenking van betrokkenheid bij een van de aanslagen.

Vorige week is in de afpersingszaak tegen een 22-jarige man al vier jaar cel geëist, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Het proces tegen de hoofdverdachte vindt eind juni plaats.