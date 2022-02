Oekraïne roept mogelijke invasiedag uit tot Dag van de Eenheid

‘Er is ons verteld dat 16 februari de dag van de aanval zal zijn. We zullen het de dag van de eenheid maken’, aldus Zelenski. Er zal worden gevlagd en ‘we zullen onze eenheid tonen aan de hele wereld’, zegt hij in een videoboodschap tot de bevolking van Oekraïne, meldt het Oekraïense persbureau Interfax.

Zonder de Russen te noemen, verwijt hij de buren ‘ons bang te maken met een grote oorlog’. Dat is niet de eerste keer, benadrukt de president. ‘Ze voeren systematisch oorlog met ons op alle fronten.’ Hij wijst op de beperkingen bij gas, elektriciteit en kolen. Ook proberen ze via de media ‘paniek te zaaien onder burgers en investeerders.’

‘We weten duidelijk waar het buitenlandse leger zich in de buurt van onze grenzen bevindt, zijn aantallen, zijn locaties, zijn uitrusting en zijn plannen. We hebben iets om ons tegen te verzetten. We hebben een geweldig leger. Onze jongens hebben unieke gevechtservaring en moderne wapens’, aldus Zelenski verder over het dreigende gevaar. Volgens hem is het Oekraïense leger vele malen sterker dan 8 jaar geleden, toen de Russen de Oekraïense Krim innamen en pro-Russische rebellen in het oosten, in de Donbass, in opstand kwamen. ‘We streven naar vrede en we willen alle problemen uitsluitend via onderhandelingen oplossen. Zowel de Donbass als de Krim keren terug naar Oekraïne. Uitsluitend via diplomatie.’