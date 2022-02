Luchtvaartmaatschappij Oekraïne haalt vliegtuigen weg uit land

Ukraine International Airlines is bezig vliegtuigen weg te halen uit Oekraïne omdat verzekeraars vanwege de oorlogsdreiging angstig worden en de verzekeringen voor vliegtuigen in Oekraïens luchtruim opschorten.

Volgens de grootste luchtvaartmaatschappij van Oekraïne zijn vijf vliegtuigen naar Spanje gevlogen en gaan twee toestellen naar Servië voor onderhoudswerkzaamheden. In totaal heeft de onderneming ongeveer 25 vliegtuigen.

Oekraïne heeft inmiddels omgerekend ruim 520 miljoen euro uitgetrokken om te zorgen dat maatschappijen over het land blijven vliegen. Dat geld is bedoeld om garanties te geven nu verzekeringsmaatschappijen huiverig worden. De spanning rond Oekraïne liep afgelopen weekend verder op nadat de Verenigde Staten hadden gewaarschuwd dat een Russische invasie ieder moment kan plaatsvinden.

De stap van de overheid kwam nadat een Oekraïense vlucht die van Madeira op weg was naar Kiev uiteindelijk in Moldavië landde. Luchtvaartmaatschappij SkyUp liet weten dat het bedrijf waar het zijn vliegtuigen leaset de maatschappij had verboden om het Oekraïense luchtruim binnen te gaan.