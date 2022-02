Ook Wereldbank haalt personeel weg uit Oekraïne

De Wereldbank is zijn personeel uit Oekraïne aan het weghalen vanwege de oplopende spanningen rond het land tussen het Westen en Rusland. Dat blijkt uit een intern memo die is ingezien door persbureau Reuters.

Volgens het memo geeft de Wereldbank de grootste prioriteit aan de veiligheid van personeel en familieleden en worden zij daarom tijdelijk geëvacueerd. De Amerikaanse overheid riep Amerikaanse burgers afgelopen weekend al op om Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten, omdat een Russische invasie elk moment zou kunnen beginnen. Amerikaans ambassadepersoneel wordt uit de hoofdstad Kiev teruggetrokken. Moskou ontkent van plan te zijn Oekraïne binnen te vallen.

De Wereldbank is in Oekraïne onder meer actief op het gebied van financiering voor de versterking van het onderwijs en het verstrekken van kredieten in verband met de coronacrisis, zoals het vaccineren tegen het virus. Sinds het begin van de pandemie heeft de Wereldbank bijna 1,3 miljard dollar aan financiering verstrekt aan Oekraïne.