Politie heft blokkades om vrijheidskonvooien rond Brussel op

De politie van Brussel heeft de blokkades op de toegangswegen naar het centrum van de Belgische hoofdstad opgeheven. Ze waren ingesteld om te voorkomen dat auto’s, busjes en vrachtwagens in een ‘vrijheidskonvooi’ tegen coronamaatregelen de stad zouden lamleggen. Alleen in de wijk waar de EU-instellingen staan en op de binnenring in de stad wordt verkeer nog tegengehouden en omgeleid.

Van een grote demonstratie van konvooien uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg en elders uit België lijkt het niet te zijn gekomen. Een deel van het Franse konvooi was al afgehaakt en naar Straatsburg vertrokken.

De Belgische autoriteiten hadden gemotoriseerd protest verboden. Deelnemers aan het konvooi die toch Brussel binnenkwamen werden omgeleid naar een parkeerplaats aan de rand van de stad. Het ging om een tachtigtal bestuurders van wie een aantal daarna te voet de stad introk.

Korte confrontatie

Op de Vismarkt en in het Jubelpark kwam het tot een korte confrontatie tussen betogers en de oproerpolitie. Het is niet duidelijk of de betogers allemaal van de vrijheidskonvooien waren of sympathisanten.

Er werden volgens de federale politie in totaal zo’n dertig personen gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde en bezit van verboden wapens en/of gevaarlijke voorwerpen. Het gaat voornamelijk Fransen en Belgen, maar er is ook sprake van inzittenden van een voertuig uit Slovenië die in bezit waren van onder andere een bijl en machete.