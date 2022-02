Verdachte fatale woningroof Berkhout: ik was er niet bij

Een 27-jarige Alkmaarder die volgens het Openbaar Ministerie betrokken was bij een woninginbraak met dodelijke afloop in het West-Friese Berkhout, zegt dat hij voor het fatale geweld al was afgehaakt omdat zijn mededaders teveel herrie maakten. Dat bleek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Dut M. in de rechtbank in Alkmaar.

M. werd begin november aangehouden. De politie koppelt hem aan de woningroof, waarbij in juni vorig jaar de 72-jarige bewoner Sjaak Groot werd doodgeschoten. M., oorspronkelijk afkomstig uit Soedan, heeft toegegeven dat hij mee op pad was voor een inbraak. Maar hij nam naar eigen zeggen al snel de benen omdat hij de kans op ontdekking te groot vond.

Zijn raadslieden vroegen de rechtbank maandag om die reden hun cliënt vrij te laten uit voorarrest. Volgens hen heeft M. vanaf het eerste moment na zijn aanhouding verteld wat er was gebeurd. Camerabeelden, onder meer vertoond in Opsporing Verzocht, onderschrijven volgens de advocaten zijn verhaal. ‘Hij was mee omdat hij dacht dat het snel erin en eruit was. Hij wist niet dat er iemand thuis zou zijn en wist zeker niet dat er een wapen mee was.’

Ander incident

Het wapen dat met de dodelijke overval in verband is gebracht, is volgens hen later gevonden bij een zelfdoding. Wanneer en waar dat was, konden de raadslieden niet aangeven. Zij hebben een groot deel van het onderzoeksdossier nog niet in hun bezit, zo lieten zij weten. Het OM wilde desgevraagd alleen bevestigen dat het wapen is aangetroffen bij een ander incident.

De aanklaagster verzette zich met succes tegen de voorlopige vrijlating van M. De aanwijzingen tegen hem zijn daarvoor te sterk, oordeelden de rechters. De Alkmaarder blijft in elk geval achter slot en grendel tot zijn zaak verder gaat. Dat is op 9 mei. Wanneer de zaak inhoudelijk dient, is nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang.