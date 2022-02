Stevige verliezen op beurzen door spanningen rond Oekraïne

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een min van 1,8 procent op 747,89 punten. De MidKap zakte ook 1,8 procent, tot 1035,62 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 2,3 procent kwijt.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste verliezer in de hoofdindex met een min van 6,3 procent. De financiële bedrijven ING en NN Group volgden met minnen tot 4,4 procent. Ook de chipfondsen behoorden tot de staartgroep na het zware koersverlies van de Amerikaanse technologiegraadmeter Nasdaq op vrijdag. ASMI, Besi en ASML verloren tot 3,2 procent. Betalingsdienstverlener Adyen, maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway en uitzender Randstad waren de schaarse winnaars in de AEX met plussen tot 0,8 procent.

Luchtvaartaandelen

In de MidKap bungelde Air France-KLM onderaan met een verlies van 4,2 procent. Ook elders in Europa stonden luchtvaartaandelen onder druk door zorgen over ernstige verstoringen van het internationale vliegverkeer bij een escalatie van het conflict rond Oekraïne. Zo verloor het Duitse Lufthansa 3,1 procent in Frankfurt en IAG, het moederbedrijf van British Airways, daalde 5,6 procent in Londen. De Hongaarse prijsvechter Wizz Air ging 6,3 procent onderuit op de Londense beurs.

Clariant kelderde bijna 17 procent in Zürich. Het Zwitserse chemieconcern stelt de publicatie van zijn jaarcijfers uit vanwege mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding. Audioboom Group werd 11 procent meer waard in Londen, na berichten dat webwinkelconcern Amazon en streamingdienst Spotify interesse zouden hebben in een overname van het Britse podcastbedrijf.

Commerzbank zakte bijna 3 procent in Frankfurt. De Duitse minister van Financiën Christian Lindner zei tegen zakenkrant Handelsblatt dat de overheid het belang in de bank op termijn van de hand zal doen.

De euro was 1,1303 dollar waard, tegen 1,1400 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 93,85 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent tot 94,86 dollar per vat. Vrijdag werd olie al zo’n 4 procent duurder.