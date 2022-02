Petitie tegen coronapas dinsdag toch niet overhandigd aan Kamer

‘Puur een petitie overhandigen in tien minuten doet geen recht aan het enorme aantal mensen dat getekend heeft. We hebben daarom een verzoek ingediend om in de vorm van een technische briefing of inhoudelijk gesprek ook op de wetenschappelijke onderbouwing in te kunnen gaan’, aldus een van de initiatiefnemers, Jona Walk.

De petitie zou dinsdag overhandigd worden tijdens een commissievergadering van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is vooralsnog niet bekend wanneer het nieuwe overhandigingsmoment is.

In het manifest Onverdeeld Open pleit een brede coalitie van prominenten voor het heropenen van de samenleving zonder coronapas. Inmiddels is de petitie ruim 857.000 keer ondertekend.