Geen Duitse wapens maar geld voor Oekraïne

In de crisis rond Oekraïne geeft Duitsland de Oost-Europese buren van Rusland niet de gevraagde wapens, maar wel financiële steun. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz kwam tijdens zijn eerste bezoek aan Oekraïne met 150 miljoen euro krediet over de brug. Eerder was ook al 150 miljoen toegezegd, die versneld wordt overgemaakt.

De Duitse regeringsleider was in de Oekraïense hoofdstad Kiev om solidariteit te betonen met Oekraïne in het conflict met de Russen, die een enorme troepenmacht aan de grens hebben opgebouwd. ‘Duitsland staat heel dicht aan jullie kant’, zei Scholz tegen de Oekraïners. Maar het Duitse nee tegen wapenleveranties bleef overeind. Wel wordt onderzocht of het Duitse leger zogenoemd niet-dodelijk materieel kan leveren, zoals nachtkijkers en apparatuur om mijnen op te ruimen.

Scholz ontmoet dinsdag de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. Hij riep Moskou opnieuw op om ‘duidelijke stappen’ te zetten om de spanning te verminderen. Hij waarschuwde, zoals onlangs de Amerikaanse president Joe Biden, voor ‘ernstige gevolgen’ bij een Russische invasie van Oekraïne. De kanselier zette alvast een stap richting Moskou door duidelijk te maken dat een toetreding van Oekraïne tot de NAVO momenteel niet op de agenda staat. De Russen zijn faliekant tegen een Oekraïens lidmaatschap.

Het is ‘een beetje merkwaardig om te constateren dat de Russische regering iets dat praktisch niet op de agenda staat tot onderwerp van grote politieke problemen maakt’, aldus Scholz.