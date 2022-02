Ontario trekt meer coronamaatregelen in en heft vaccinatiepas op

De Canadese provincie Ontario wil per 1 maart de vaccinatiepas schrappen als onderdeel van de afbouw van de coronamaatregelen. Vanaf donderdag worden bovendien de maximale aantallen mensen in bijvoorbeeld restaurants of cafés verhoogd en bij evenementen buiten verruimd. Volgens premier Doug Ford gaat het in de provincie goed met het bezweren van het coronavirus. Daarom kunnen de basismaatregelen volgens hem nu sneller weg dan was voorzien. In Ontario woont bijna 40 procent van de Canadezen. Er zijn al enige tijd blokkades van tegenstanders van coronamaatregelen.

In meerdere provincies hebben de autoriteiten al aangekondigd de coronamaatregelen te gaan afbouwen. Ze hebben daarbij beklemtoond dat dit los staat van de massale protesten tegen coronamaatregelen. Ze hebben gezegd dat de maatregelen intussen ondoelmatig zijn gebleken tegen de ogenschijnlijk minder gevaarlijke omikronvariant van het coronavirus. De Canadezen moeten daar maar dan mee leren leven, is de boodschap.

Sinds half januari zijn er in heel het land protesten die worden aangevoerd door vrachtwagenchauffeurs. Die verzamelden zich eind januari voor het parlementsgebouw en nog steeds zijn er in het land blokkades van betogers, met name blokkades van cruciale grensovergangen met de VS.

De federale Canadese premier Justin Trudeau wil daarom zijn regering en de politie meer macht geven om in de provincies de protesten te breken. Hij wil dat met een speciale noodwet doen die nog nooit tegen betogers is gebruikt. De noodwet is ook bekend als de ‘oorlogsmaatregelenwet’ en is in vredestijd maar één keer afgekondigd tijdens een crisis eind 1970 rond separatistische terroristen in Québec. De vader van Justin, Pierre Trudeau was destijds premier.