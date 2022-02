Arbodiensten: laat niet iedereen direct terugkeren naar kantoor

Laat niet iedereen direct terugkeren naar kantoor, maar ga in overleg en vindt een goede mix. Dat is het advies aan werkgevers van bedrijfsarts Jurriaan Penders en directeur medische zaken van arbodienst HumanCapitalCare. Ook Arbo Unie benadrukt dat het verstandig is om de terugkeer naar werk gefaseerd aan te pakken. Dinsdag schrapt het kabinet naar verwachting het thuiswerkadvies tijdens de coronapersconferentie.

‘Er staat best wel wat stress en spanning op bij een aantal mensen’, zegt Penders. ‘Als we nu radicaal met z’n allen teruggaan van thuiswerken naar kantoor is er een kans dat een groep mensen daar last van krijgt.’ Hij raadt werkgevers aan om in gesprek te gaan met medewerkers en op zoek te gaan naar een goede balans tussen thuiswerken en op kantoor.

HumanCapitalCare zag in november, na de versoepelingen van het thuiswerkadvies in september, een verdubbeling van het aantal coronabesmettingen op de werkvloer. Het ziekteverzuim was toen historisch hoog. In december leidden de lockdownmaatregelen amper tot een terugloop van het verzuim, terwijl arbodiensten dat wel hadden verwacht. Donderdag komen ArboNed en HumanCapitalCare met de nieuwste cijfers over het ziekteverzuim, voor de maand januari.

Afstand houden

Met de terugkeer naar kantoor is er volgens HumanCapitalCare een risico dat het aantal besmettingen weer zal stijgen. Daarom moeten de basisregels zoals het afstand houden nog steeds in acht worden genomen op de werkvloer. ‘Bij klachten moeten werknemers indien mogelijk thuisblijven anders krijgen we een extra explosie aan besmettingen en verzuim’, aldus Penders.

‘Met een hoog ziekteverzuim in de eerste maanden van dit jaar is het een uitdaging voor werkgevers om de versoepeling van het thuiswerkadvies goed op te vangen’, zegt bedrijfsarts Corné Roelen van Arbo Unie. Hij raadt aan om geleidelijk weer groepen mensen bij elkaar te brengen in dezelfde ruimte. ‘Zo kun je besmettingen beperken en voorkomen dat quarantaine nodig is’, stelt hij.