Olieconcern BP blijft actief in Rusland, nog geen last van onrust

Het Britse olie- en gasconcern BP blijft actief in Rusland en heeft tot nu toe nog geen last bij zijn activiteiten van de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne. Dat zei topman Bernard Looney op een conferentie in Caïro.

BP is de grootste buitenlandse investeerder in Rusland, met een belang van bijna 20 procent in het grote Russische olieconcern Rosneft. Ook heeft het Britse bedrijf belangen in verschillende olie- en gasprojecten in Rusland. ‘Om heel eerlijk te zijn is er geen impact op onze activiteiten en we blijven daar actief’, aldus Looney. Hij voegde er wel aan toe dat BP harde westerse sancties tegen Moskou over Oekraïne zal naleven.

Branchegenoot Shell heeft ook activiteiten in Rusland. Topman Ben van Beurden zei vorige week dat ook Shell nog geen hinder heeft van de onrust over Oekraïne, maar de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen.