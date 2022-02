Spanningen rond Oekraïne houden Wall Street in de greep

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag overwegend verder omlaag na de flinke verliesbeurt op vrijdag. De oplopende spanningen rond Oekraïne hielden de markten in de greep. De Verenigde Staten waarschuwden vrijdag al dat een Russische inval van Oekraïne ‘op elk moment’ kan beginnen. Moskou blijft niettemin benadrukken dat niet van plan te zijn. Ondertussen roepen steeds meer westerse landen hun burgers op te vertrekken uit Oekraïne vanwege een mogelijke invasie.