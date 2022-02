Kuipers: denkbaar dat alle coronaregels straks van tafel gaan

Het is goed denkbaar dat later dit jaar helemaal geen coronaregels meer nodig zijn. ‘Daar zou ik sterk rekening mee houden’, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maandag. Voor het zover komt, zal volgens hem wel het aantal besmettingen sterk omlaag moeten.

Kuipers heeft maandag met een aantal andere leden van het kabinet overlegd over de versoepeling van de coronaregels die dinsdag hoogstwaarschijnlijk aangekondigd zullen worden. Er ligt inmiddels een advies van het Outbreak Management Team, maar daar wilde de bewindsman nog niets over kwijt.

Vorige week heeft Kuipers in een brief aan de Kamer laten weten welke maatregelen het kabinet wil versoepelen. Het is de bedoeling dat de sluitingstijden voor onder meer de horeca verruimd kunnen worden tot 01.00 uur. In stadions en theaters zou de anderhalve meter afstand geschrapt worden. Ook mogen ongeplaceerde evenementen (zonder vaste zitplaatsen) doorgaan tot 500 mensen als zij een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Bij grotere evenementen gelden een mondkapjesplicht, vaste zitplaatsen én een coronapas.

Persconferentie

Dinsdagavond kondigt Kuipers aan welke maatregelen het kabinet officieel loslaat. Het wordt de eerste persconferentie van de zorgminister zonder premier Mark Rutte. Dinsdag sluit het kabinet een reeks overleggen over de versoepelingen af met een laatste vergadering voor de bekendmaking. Maandagavond overlegt minister Dilan Yesilgöz van Justitie met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

Tijdens de coronapersconferentie zal ook vooruit gekeken worden naar de nabije toekomst. In de komende maand worden waarschijnlijk de meeste coronamaatregelen geschrapt, naar verwachting te beginnen met het vervallen van de anderhalve meter afstand vanaf 25 februari.