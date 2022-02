OM stopt met onderzoek donaties Viruswaarheid

Het Openbaar Ministerie stopt met het civiele onderzoek naar Viruswaarheid. Uit onderzoek van het OM is gebleken dat donateurs erop kunnen vertrouwen dat ingezameld geld op de juiste manier wordt gebruikt. Een onrechtmatigheid is inmiddels hersteld, waardoor verdere stappen tegen de stichting of de bestuurders daarvan volgens het OM niet nodig zijn.