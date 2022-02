Iets meer dan 55.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 833.652 meldingen van positieve tests, gemiddeld 119.093 per dag. Dat is het laagste gemiddelde in ongeveer een week tijd. Bij die positieve tests zijn de honderdduizenden achterstallige meldingen meegenomen die vorige week met vertraging binnenkwamen.

Het RIVM kreeg bericht dat zes mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 74 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld ruim tien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 januari.