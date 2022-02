Meer ontuchtmeldingen over oud-directeur Kanjer Wens Nederland

Het Openbaar Ministerie heeft meer meldingen van ontucht binnengekregen over de 54-jarige oud-directeur van de stichting Kanjer Wens Nederland. Vorige week werd bekend dat het OM de man verdenkt van ontucht met twee en mogelijk drie minderjarige jongens. Daarna zijn meer meldingen binnengekomen over het gedrag van de Almeerder, zo bevestigt het OM maandag berichtgeving van Omroep Flevoland.

Het OM onderzoekt nu samen met de politie of de nieuwe meldingen tot meer verdenkingen tegen de man gaan leiden. Hij wordt verdacht van twee gevallen van ontucht in de tijd dat hij directeur was van Kanjer Wens Nederland, een organisatie die dagjes uit organiseert voor chronisch of ernstig zieke kinderen. Voordat hij daar werkte zou hij nog een minderjarige jongen hebben misbruikt.

Kanjer Wens Nederland werd vijf jaar geleden opgericht door de Almeerder, die dit najaar met zijn werk stopte nadat hij was opgepakt op verdenking van ontucht. Sinds vorige week staat de website van de stichting op zwart en zijn alle activiteiten vooralsnog gestaakt.