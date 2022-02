SpaceX: eerste commerciële ruimtewandeling, ver van aarde

Ruimtevaartbedrijf SpaceX wil de eerste commerciële ruimtewandeling uitvoeren. Een bemanningslid van een nieuwe missie moet het ruimtevaartuig verlaten en rond de aarde vliegend klusjes opknappen. SpaceX heeft daarvoor nieuwe ruimtepakken laten maken. Het vaartuig moet ook in de hoogste baan ooit rond de aarde komen. De lancering is op zijn vroegst eind dit jaar.

SpaceX heeft niet bekendgemaakt hoe ver het vaartuig precies van de aarde moet komen. Het record is nu in handen van de Amerikaanse vlucht Gemini 11 uit 1966. Die draaide op een hoogte van bijna 1400 kilometer ronde de aarde. Ruimtestation ISS vliegt veel lager, op ongeveer 400 kilometer hoogte.

Polaris Dawn heet de missie die maandag is aangekondigd. De bevelhebber van de vlucht wordt miljardair Jared Isaacman. Hij is de oprichter van betaaldienst Shift4. Afgelopen september ging Isaacman ook met SpaceX de ruimte in. Hij was toen gezagvoerder van de eerste missie met alleen burgers aan boord. Zij verbleven drie dagen in een baan rond de aarde.

Reisgenoten

De drie reisgenoten van Isaacman bij de nieuwe vlucht zijn oud-luchtmachtpiloot Scott Poteet en SpaceX-medewerker Sarah Gillis en Anna Menon. Zij blijven vijf dagen lang in de ruimte.

Later moeten nog twee Polaris-missies volgen. De plannen daarvoor zijn nog niet bekendgemaakt.

Concurrentiestrijd

SpaceX van Elon Musk (Tesla) is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met Blue Origin (Jeff Bezos) en Virgin Galactic (Richard Branson). Zij willen allemaal toeristische vluchten naar de ruimte verkopen. Musk heeft een toeristische rondvlucht naar de maan verkocht aan een Japanse miljardair. SpaceX is daarnaast betrokken bij het ruimtevaartprogramma van de Amerikaanse overheid. Zo mag het bedrijf de maanlander bouwen die over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug moeten brengen.