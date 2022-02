Festival Milkshake 2022 binnen uur bijna helemaal uitverkocht

Bijna alle kaarten voor het festival Milkshake op 30 en 31 juli in Amsterdam waren maandag binnen een uur uitverkocht, meldt directeur Marieke Samallo. Het evenement, waar diversiteit en eigenheid worden gevierd, vindt plaats in het Westerpark.

Alle weekendtickets, de kaarten voor zaterdag en de toegangsbewijzen voor de afterparty zijn uitverkocht. Alleen voor zondag zijn nog enkele kaarten over, stelt Samallo. In totaal zullen 34.000 mensen het festival bezoeken.

De kaartverkoop begon maandagochtend om 10.30 uur. In tegenstelling tot eerdere jaren konden per persoon maar twee tickets worden gekocht. Op deze manier wil Milkshake het opkopen en doorverkopen van kaartjes tegengaan. Bezoekers die in 2020 tickets hadden voor het festival, dat toen vanwege corona moest worden gecanceld, kregen een kleine voorsprong.

Milkshake bestaat inmiddels elf jaar en geldt als een van de populairste queer-feesten van Nederland. Het is een van de eerste grote zomerfestivals die in de verkoop gaat sinds de versoepelingen van de coronarestricties in de lucht hangen.