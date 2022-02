Psychiater: Thijs H. zonder juiste behandeling ‘knettergevaarlijk’

Zonder juiste behandeling is Thijs H. ‘knettergevaarlijk’ en is de kans aanwezig dat hij opnieuw een moord pleegt. Dat zei de psychiater die de drievoudig moordverdachte heeft onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) maandag in het gerechtshof in Den Bosch. Hij blijft bij zijn advies om H. tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat de man uit Brunssum tijdens de moorden in 2019 volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest als gevolg van een psychose.