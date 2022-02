Rusland ziet kans op veiligheidsovereenkomst met Westen

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ziet nog altijd een kans dat Rusland en het Westen het over de wederzijdse veiligheid eens worden. Lavrov lijkt met de uitspraak de steeds hoger oplopende spanningen over Oekraïne te willen temperen. ‘Als hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet ik zeggen dat er altijd een kans is om tot overeenstemming te komen.’

Hij heeft er volgens Russische media maandag bij president Vladimir Poetin op aangedrongen de onderhandelingen over garanties voor de veiligheid van Rusland te intensiveren. De onderhandelingen met de VS en de NAVO zijn nog niet uitgeput. ‘Ze kunnen natuurlijk niet eindeloos doorgaan, maar op dit moment is het mogelijk ze voort te zetten en ermee op te bouwen’, aldus Lavrov.

Rusland vindt vooral de bemoeienis van de VS met Oekraïne en eventuele plannen het Oost-Europese land lid van de NAVO te maken een bedreiging van de nationale veiligheid. Het heeft veel militairen langs de Oekraïense grens gezet om druk uit oefenen op het buurland, de VS en de NAVO. Washington en Londen maken vrijwel dagelijks melding van een ophanden zijn Russische invasie van Oekraïne. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zei maandag tegen Poetin dat een aantal militaire oefeningen al is beëindigd en een aantal in de laatste fase is beland.

Russische troepen doen onder meer oefeningen aan de Oekraïense grens samen met het leger van Belarus.