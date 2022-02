Yesilgöz: protestactie nachtclubs is redelijk goed gegaan

Het protest van de nachtclubs tegen de coronamaatregelen is in de meeste gemeenten ‘redelijk goed gegaan’, aldus minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Ze zal maandagavond tijdens het Veiligheidsberaad met de burgemeesters terugkijken op de actie.

In een aantal steden was een deel van de nachthoreca van zaterdag op zondag open. Een aantal gelegenheden kreeg een boete of kan er een verwachten. De clubs en discotheken protesteerden omdat ze het gevoel hebben dat ze door de regering worden vergeten.

Yesilgöz zei de frustratie van de deelnemers te begrijpen, maar wijst er ook op dat binnenkort steeds meer mag. Waarschijnlijk kan de horeca vanaf vrijdag tot 01.00 uur open. De versoepelingen worden dinsdag bekendgemaakt. Het kabinet overweegt de sluitingstijd en 1,5 meterregel vanaf 25 februari los te laten.