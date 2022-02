Russisch parlement bespreekt erkenning republieken in Oekraïne

Het Lagerhuis in Rusland besluit dinsdag of het president Vladimir Poetin zal verzoeken de separatistische regio’s in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke staten. Een stemming daarover is met 24 uur uitgesteld, meldt het Russische persbureau Interfax maandag.

De parlementariërs krijgen volgens een bron twee opties voorgeschoteld over de gebieden in de Donbas. In een daarvan wordt Poetin verzocht de zogenoemde volksrepublieken Donetsk en Loehansk direct te erkennen, terwijl volgens het andere voorstel eerst overleg moet plaatsvinden bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie en andere overheidsinstanties.

Het plan om de regio’s als onafhankelijk te erkennen werd halverwege januari in het parlement gepresenteerd door elf parlementariërs, onder wie de leider van de Communistische Partij. Zij zeiden dat deze stap nodig is om de inwoners te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf.

Uitstel

De voorzitter van het Lagerhuis zei vrijdag al dat de stemming mogelijk zou worden uitgesteld. Die zei toen ook dat alleen twee fracties willen dat Poetin de regio’s direct als zelfstandige staten erkend. Zij hebben samen 85 van de 450 zetels in handen. Het voorstel voor consultatie met overheidsinstanties komt van leden van Verenigd Rusland. Deze partij heeft 325 zetels in het Lagerhuis.

De regering in Kiev is sinds 2014 verwikkeld in een burgeroorlog met pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Moskou steunt de twee separatistische regio’s zowel militair als financieel. De pogingen om daar vrede te realiseren worden naar verwachting bemoeilijkt als de Russen de republieken erkennen, op een moment waarop veel zorgen zijn over een mogelijke Russische inval in Oekraïne.