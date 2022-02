Japanse brouwerij Kirin vertrekt uit Myanmar om junta

De Japanse brouwerij Kirin, bekend van het gelijknamige bier, vertrekt uit Myanmar. Het is de brouwerij niet gelukt om de werkzaamheden in het Zuidoost-Aziatische land los te trekken van een samenwerking met een bedrijf dat door de junta wordt gerund. Sinds februari 2021 is in Myanmar het leger na een staatsgreep aan de macht.

De legerleiding nam de macht over omdat zij denkt dat er sprake was van fraude bij verkiezingen. De legerpartij leed toen een grote nederlaag. Na de staatsgreep braken grootschalige protesten uit in Myanmar. Die werden hardhandig neergeslagen. Daardoor kwamen ruim 1400 burgers om het leven.

Kirin had na de coup zorgen geuit over de mensenrechten in het land. Ook zag de Japanse brouwer de inkomsten in het land teruglopen. Als gevolg van de coronapandemie slonk de biermarkt in Myanmar met een vijfde, meldde Kirin eerder.

Junta

Kirin werkte voor de brouwerij Myanmar Brewery samen met MEHPCL, een bedrijf dat aan de junta gelinkt wordt. Kirins pogingen om de samenwerking te laten ontbinden en zelfstandig verder te gaan draaiden op niets uit. Kirin vreesde ook dat als de gezamenlijke activiteiten zouden worden ontbonden, de opdeling van het bedrijf niet eerlijk zou verlopen. Een woordvoerder van de junta wilde nog niet reageren.

De brouwerij is het zoveelste internationale bedrijf dat vertrekt uit het land sinds de coup en de ongeregeldheden die daardoor zijn ontstaan. Ook het Franse energiebedrijf TotalEnergies en het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron kondigden hun vertrek uit het land al aan.