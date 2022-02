Airbus verwacht grote vraag naar vliegtuigen in onder meer Azië

De Europese vliegtuigbouwer Airbus verwacht dat landen in Zuidoost-Azië en in en rond de westelijke Stille Oceaan in de komende twee decennia meer dan 17.600 nieuwe vliegtuigen nodig heeft. De grote vraag wordt veroorzaakt door het verwachte herstel van de reissector van de coronacrisis en de vervanging van oudere en minder brandstof-slurpende toestellen.